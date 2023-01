Ciclismo, caduta in allenamento per Juan Pedro Lopez: frattura della clavicola

di Michele Muzzarelli 18

Brutte notizie per la Trek-Segafredo e soprattutto per Juan Pedro Lopez. Il 25enne spagnolo infatti è caduto durante un allenamento in patria, riportando la frattura della clavicola sinistra. Per questo motivo il corridore iberico sarà sottoposto a intervento chirurgico. Non certo il miglior inizio di stagione per Lopez, balzato agli onori della cronaca durante il Giro d’Italia 2022 quando indossò per dieci giorni la maglia rosa e vinse la maglia bianca di miglior giovane.