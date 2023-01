Villar attacca Mourinho: “Alla Roma tutto perfetto, poi è arrivato qualcuno”. E sulla Sampdoria: “Non venivo pagato”

Dichiarazioni molto sorprendenti da parte di Gonzalo Villar, ai microfoni di Cope.es, in merito al suo ritorno al Getafe in prestito dalla Roma, club che ha lasciato anche in virtù di un rapporto non certo idilliaco con José Mourinho: “La mia avventura è stata fenomenale, tutto perfetto finché non è arrivata una persona che sappiamo tutti chi è. Non voglio parlare molto di lui, preferisco tacere. La mia avventura con la Roma si è interrotta e mi ha portato a situazioni difficili”.

Tra queste, l’approdo in prestito alla Sampdoria, dove è arrivato nel momento più difficile a livello societario. A questo proposito, lo spagnolo ha rivelato di non essere stato pagato per diverso tempo: “Abbastanza complicata, ho giocato molto a livello individuale, ma la situazione finanziaria era complicata, non venivo pagato da diversi mesi. Il cosa più difficile che abbia mai vissuto nel calcio professionistico”.