Napoli-Cremonese, allerta meteo scongiurata: si gioca regolarmente e a porte aperte

Allerta meteo scongiurata allo stadio Maradona e Napoli-Cremonese si gioca regolarmente e a porte aperte. Nelle ultime ore, le condizioni meteo sul capoluogo partenopeo e in particolare nei pressi di Fuorigrotta avevano fatto preoccupare un po’ tutti, tanto che secondo quanto riferisce Il Mattino si è svolto nelle ultime ore un incontro tra i Vigili del Fuoco, i funzionari della Prefettura e gli emissari della Lega Serie A. Tutto ok, si può disputare regolarmente l’incontro e non è necessario che si giochi a porte chiuse. Attesi 32.000 spettatori per gli ottavi di Coppa Italia.