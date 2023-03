Ciclismo, Bettiol salta la Tirreno-Adriatico: “Decisione migliore per la mia salute”

Niente Tirreno-Adriatico per Alberto Bettiol: lo ha comunicato la EF Pro Cycling, che ha fatto sapere in una nota che il corridore non sarà al via dopo la caduta subita correndo la Strade Bianche ieri: “Dopo aver mostrato dei sintomi, è in corso una valutazione per una commozione cerebrale. Al suo posto Jonathan Caicedo”. “Dura da accettare ma è la decisione migliore per la mia salute”, il commento via social di Bettiol.