Pugilato, Magnesi a caccia della corona Silver WBC Superpiuma: il 31 marzo sfida Gimenez

Il pugile italiano Michael Lonewolf Magnesi, reduce da 21 vittorie ed una sola sconfitta, è pronto a salire sul ring il prossimo 31 marzo per affrontare l’argentino Ayrton Osmar Gimenez (17-0, 3 ko) in un match valevole per la corona Silver WBC Superpiuma. L’evento, organizzato dalla Magnesi Boxing Team in collaborazione con la Star Boxing, si svolgerà all’interno del Parco Giochi Magicland di Valemontone (Roma) e avrà il seguente sottoclou: superleggeri: Daniel Spada-Ivkovic; Supermedi: Fabrizio Carbotti-Toth; Medi: Simone Bicchi-Fejzovic