Ciclismo, arrestato in Germania il camionista che uccise Rebellin

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, Giuseppe Moscati, ha commentato il dispositivo del procuratore della Repubblica, Lino Giorgio Bruno, nel quale viene reso noto che la polizia tedesca ha arrestato Wolfgang Rieke, camionista che lo scorso 30 novembre uccise il ciclista Davide Rebellin: “È stata pienamente riconosciuta la validità dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri di Vicenza e la conseguente richiesta di giustizia in Germania. I Carabinieri, sotto la guida della locale Procura della Repubblica, hanno nell’immediatezza identificato l’indagato per poi ricostruire le ritenute responsabilità nell’investimento della vittima e nella repentina fuga dopo che aveva chiaramente constatato da vicino le drammatiche condizioni del ciclista“.

Moscati ha poi aggiunto: “Siamo profondamente vicini alla famiglia di Davide Rebellin e, in generale, a tutti coloro i quali hanno sofferto il grande dolore per la perdita di una persona cara, vittima di omicidio stradale. Dallo scorso 30 novembre, i Carabinieri hanno lavorato incessantemente per arrivare a questo risultato, sempre sostenuti dalla comunità vicentina, che ci ha chiesto di fare piena luce su questa tragica scomparsa. Lo dedichiamo anche a loro“. Il camionista si trova attualmente in carcere, in attesa della decisione finale dell’autorità giudiziaria tedesca in merito al mandato d’arresto europeo.