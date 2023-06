Divisione Calcio Femminile Figc, Ludovica Mantovani si ricandida per la presidenza: sfida con Federica Cappelletti

L’attuale presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, Ludovica Mantovani, ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi in vista dell’assemblea elettiva in programma il 29 giugno. L’annuncio è arrivato tramite l’Ansa dalla stessa Mantovani, per la quale si prospetta una sfida con Federica Cappelletti: la giornalista e presidente della Paolo Rossi Foundation, vedova del campione del mondo di Spagna ’82, ha a sua volta confermato la volontà di concorrere alla presidenza.

“La mia intenzione di ricandidarmi non è un segreto per i club, vorrei continuare a portare avanti il mio impegno in questo nuovo ruolo di presidente – spiega Mantovani – Dal settembre 2019 sono stata nominata due volte dal Consiglio Federale, stavolta la decisione spetterà ai dieci club che prenderanno parte all’assemblea elettiva. Dal 1 luglio 2024 poi nascerà la Lega Professionistica Serie A femminile. Nel corso degli anni è stata valutata la mia formazione e la mia esperienza, in primis nella Fondazione Torneo Ravano che rappresenta la prima manifestazione per bambini mai patrocinata dalla Figc e che dal 1987 si pone come obiettivo quello di ispirare e coinvolgere le bambine e le ragazze.”