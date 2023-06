F1 GP Canada 2023, Alonso furioso: “Niente FP1? Questo sport si dà la zappa sui piedi”

“Peccato avere vissuto una giornata simile, per nulla ideale sia per noi che per i tifosi. Sembra davvero che questo sport adori darsi la zappa sui piedi. Non c’è mai un piano B e questo non va bene”. Fernando Alonso è furioso dopo le prove libere del venerdì del GP del Canada chiuse col quarto tempo nelle FP2, anche in virtù della cancellazione delle FP1 dopo cinque minuti per problemi tecnici alle telecamere: “Un vero peccato non aver potuto lavorare come da programma. Vedremo domani come si comporterà la vettura, ma sappiamo che conta soprattutto domenica qui”.