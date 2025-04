Il ciclismo non si ferma nemmeno nella giornata di Pasqua. Si parte con la Amstel Gold Race, l’unica corsa di livello WorldTour che si svolge in una nazione di grande tradizione ciclistica come i Paesi Bassi Il tracciato risulta decisamente movimentato con tante asperità da superare e un finale, ridisegnato, che potrebbe premiare le azioni individuali e le fughe. Il via della corsa è previsto a Maastricht alle 10.40.

Al via c’è Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG). Lo sloveno arriva da una serie di prestazioni spettacolari nella Milano-Sanremo e nella Parigi-Roubaix, ma in entrambe i casi non è riuscito a trionfare. Questa sembra essere la grande occasione per tornare a vincere. Accanto a lui ci sarà la consueta formazione ricca di talento: se Tim Wellens ultimamente non è sembrato in gran forma, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez e Pavel Sivakov sono corridori che possono esaltarsi su un tracciato così nervoso. Il principale avversario di Pogacar dovrebbe essere Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Il belga si presenta ai nastri di partenza in fiducia dopo il successo nella Freccia del Brabante. Bisognerà vedere se la sua condizione gli permetterà due grandi prestazioni nello spazio di altrettanti giorni, dopo il terribile incidente in allenamento di cui è stato vittima nello scorso dicembre. Più indietro Wout van Aert. Il corridore della Visma | Lease a Bike ha ritrovato una grande continuità di rendimento nelle ultime uscite (secondo alla Dwars door Vlaanderen, quarto al Giro Delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix e secondo alla Freccia del Brabante), ma gli è mancata la vittoria. La squadra è più solida di quella di Evenepoel con Tiesj Benoot pronto ad accollarsi i gradi da capitano. Anche Attila Valter e Ben Tulett potrebbero rappresentare pedine importanti nell’arco della giornata. Uno degli ex vincitori della corsa + Tom Pidcock (Q36.5), che sulla settimana delle Ardenne ha puntato parecchio già da quest’inverno e che proverà a recitare un ruolo da protagonista, facendo conto sulle sue qualità e su eventuali situazioni favorevoli che possano materializzarsi lungo la corsa. Da tenere d’occhio anche Ben Healy (Ef Education-EasyPost), corridore da gara secca che in giornata è un osso duro per chiunque. La squadra statunitense avrà inoltre in gara un Neilson Powless che non si può mai trascurare in gare di questo tipo, oltre a un Alex Baudin che può essere un’ulteriore carta da gettare sul tavolo di un’eventuale corsa da rendere il più dura possibile.

Gli azzurri

Occhi puntati sulla XDS Astana, che ritrova in gara Christian Scaroni, dopo un periodo di assenza forzata causa infortunio. Il bresciano è molto adatto al tracciato e se dovesse ripresentarsi con la condizione vista a inizio stagione, ha le carte in regola per essere della partita fino in fondo. Con gli stessi colori addosso ci sarà anche Simone Velasco.

Albo d’oro recente

2024 Pidcock Tom

2023 Pogacar Tadej

2022 Kwiatkowski Michal

2021 Van Aert Wout

2020 Non disputata a causa della pandemia di Covid-19

2019 Van Der Poel Mathieu

2018 Valgren Michael

2017 Gilbert Philippe

2016 Gasparotto Enrico

2015 Kwiatkowski Michal