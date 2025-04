Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 20 aprile 2025. La giornata di Pasqua prevede diversi appuntamenti, a cominciare dal calcio con la Serie A e i due big match Bologna-Inter e Milan-Atalanta, passando per il volley con la gara4 delle semifinali di Superlega tra Lube e Perugia. Nel pomeriggio il ruolo da protagonista se lo prende il ciclismo, con le classiche che si spostano sulle Ardenne per l’Amstel Gold Race. Infine fasi finali dei tornei settimanali di tennis, ovvero gli Atp di Monaco e Barcellona, e i Wta di Rouen e Stoccarda, e la Nba con i playoff che prendono il via. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.