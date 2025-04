Si è appena conclusa la prima giornata a Lima (Perù) della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Nel trap maschile c’è Mauro De Filippis al comando. Dopo 75 piattelli, dei 125 previsti, l’azzurro è al comando con un ottimo 74/75 insieme al brasiliano Leonardo Lustoza. Alle loro spalle, a quota 73/75, c’è un nutrito gruppo formato da otto tiratori, tra i quali figura anche l’altro italiano Massimo Fabbrizi. Più indietro gli altri azzurri. In 13ª posizione con 71/75 c’è Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), mentre in 19ª piazza, a quota 70/75, ecco Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro), in gara soltanto per il ranking e non potrà in ogni caso prendere parte alla finale.

Al femminile

Appaiate in seconda posizione ci sono Silvana Maria Stanco e Alessia Iezzi, entrambe a quota 70/75. In testa in solitaria, con ampio margine sulle inseguitrici, la guatemalteca Adeiana Ruano con 73/75. Per quanto riguarda le altre azzurre, molto bene anche Martina Grioni (Carabinieri), al momento ottava a quota 68/75, che è in gara soltanto per il ranking e, come già detto per Buccolieri, in ogni caso non potrà prendere parte alla finale di domani. Squalifica per Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) per violazione delle norme di sicurezza.

I convocati

Convocati Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE). In gara per i punti del Ranking ISSF anche Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR) e Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV).