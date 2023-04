Ciclismo, Amstel Gold Race 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Trittico delle Ardenne si apre oggi con l’Amstel Gold Race 2023, edizione numero 57 della “classica della birra” che anticipa di pochi giorni Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Occhi tutti puntati su Tadej Pogacar, grande favorito della vigilia e recente vincitore del Fiandre. Il fuoriclasse sloveno vuole chiudere alla grandissima la prima parte di stagione sulle Ardenne, per poi concentrarsi sulla preparazione verso il Tour. Non mancheranno però gli avversari, ecco di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

AMSTEL GOLD RACE 2023: STARTLIST E FAVORITI

PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via da Maastricht alle ore 10:45 dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo nei pressi di Valkenburg che è stato programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. L’Amstel Gold Race sarà visibile in diretta tv in chiaro su RaiSport dalle 13:30 con passaggio su Rai2 alle 15:40, ma anche su Eurosport dalle 14:45 al termine della corsa femminile. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà l’Amstel in tempo reale fin dalla partenza con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.