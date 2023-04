Lecce-Sampdoria, Jesè: “Situazione difficile, il gol vale molto per me”

“È un gol che vale molto per me, ma è un punto che non conta molto per la sqaudra. La situazione è molto difficile“. Lo ha detto l’attaccante Jesé Rodriguez ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Lecce e Sampdoria. Si tratta del primo gol blucerchiato per l’ex Real Madrid e Psg, che a Genova cerca il rilancio: “È difficile giocare così. Possiamo solo ringraziare i tifosi che sostengono sempre la squadra e dobbiamo giocare per loro – aggiunge -. Stankovic mi dice di fare il mio gioco e vuole che io mostri la mia qualità. Sono felice per il gol ma non per la situazione. Vogliamo fare del nostro meglio per cercare di ripartire”.