NBA 2022/2023, Play-off: New York sbanca Cleveland, sorridono Sacramento e Boston

Si è chiusa una straordinaria prima notte di play-off sui campi della NBA 2022/2023 e primi su tutti a vincere, per quanto concerne i play-off della Eastern Conference, sono stati i Philadelphia 76ers. I terzi classificati della Regular Season hanno fatto valere il proprio ruolo di favoriti in questo scontro e hanno battuto i Brooklyn Nets con un netto 121-101, chiudendo con un parziale positivo tutti i periodi del match. Tra i padroni di casa, ottime prestazioni di Embiid (26 punti), Harden (23 punti) e Harris (21 punti), mentre l’unico a brillare nella compagine ospite è stato uno straripante Bridges (31 minuti). Nell’altra gara disputatsi ad Est, da segnalare il soffertissimo – ma importante – successo esterno dei New York Knicks sui Cleveland Cavaliers: 101-97 il punteggio in favore dei quinti classificati nella regular season, i quali sono riusciti a costuirsi il vantaggio decisivo grazie ad un primo e ad un terzo quarto molto positivi, nonostante vada sottolineato il grande equilibrio della gara (nessun quarto è terminato con più di 6 punti di differenza tra le due squadre). Benissimo Mitchell tra i padroni di casa (38 punti), mentre i migliori degli ospiti sono stati Brunson (27 punti) e Randle (19 punti)

Nella terza gara dei play-off a Est, sono stati i Boston Celtics a fare la voce grossa: classificatisi secondi nella regular season, il team verdeoro ha sconfitto gli Atlanta Hawks per 112-99, resistendo negli ultimi due quarti dopo aver chiuso il primo tempo sul 74-44. Il migliore dei padroni di casa è stato Brown (29 punti), ma si sono ben comportati anche Tatum (25 punti) e White (24 punti). Negli ospiti, invece, i 24 punti di Murray non sono stati sufficenti ad Atlanta per fare partita pari. Infine, gran successo in rimonta dei Sacramento Kings ai danni dei Golden State Warriors nell’unico match disputatosi a Ovest: i campioni in carica si sono inchinati con il punteggio di 126-123, al termine di un match dall’elevatissimo tasso tecnico e incredibilmente spettacolare. Super prova di Fox (38 punti) e di Monk (32 punti) per Sacramento, mentre i migliori del team di San Francisco sono stati Curry (30 punti) e Thompson (21 punti).