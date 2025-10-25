Quasi mille atleti in acqua per il Campionato Italiano Master e Universitari. Domenica assegnati i titoli nazionali in singolo e due senza, gran finale con l’otto Cadetti maschile.

Weekend di grande canottaggio a Pisa. Il Canale dei Navicelli ospita quasi mille atleti per la due giorni di gare tricolori che assegneranno i titoli italiani di fondo. L’evento, organizzato dal COL guidato dai VVF Billi-Masi, si apre oggi con il Campionato Italiano Master di fondo e la gara nazionale Universitari, mentre domani sarà la volta delle competizioni per Allievi e Cadetti e, soprattutto, delle prove che metteranno in palio i tricolori nelle specialità del singolo e del due senza.

Il programma odierno prende il via alle 13:00 con l’otto Master maschile 43-54 anni, seguito fino alle 13:25 dalle altre prove della prima sessione, tra cui il doppio Universitari maschile. Ripartenza alle 14:30 con l’otto Master femminile 43-54 anni e conclusione del secondo gruppo di gare con il doppio Universitari femminile alle 14:52.30. In totale oggi sono previste 14 regate.

Domenica lo spettacolo inizierà alle 9:30 con il singolo Under 17 femminile, che vedrà al via ben 32 sculler, e si concluderà dopo 25 gare con l’otto Cadetti maschile, programmato alle 14:57.