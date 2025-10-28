Ancora un’ottima notizia per il tennis italiano: Bolelli e Vavassori superano il 1° turno di Parigi contro Gonzalez-Pel e accedono direttamente alle Finals di Torino.

Bolelli e Vavassori non hanno sbagliato al primo turno di Parigi, ma anzi hanno superato abbastanza agevolmente la coppia formata da Gonzalez-Pel e, per il secondo anno di seguito, hanno conquistato la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Ecco le loro parole dopo la notizia.

Bolellu e Vavassori a Torino: le parole dei tennisti italiani

Andrea Vavassori, a ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Era il nostro obiettivo di inizio anno, ci siamo riusciti nonostante un periodo non semplice. Oggi è stata una partita fantastica. Dobbiamo continuare in questa maniera. Siamo felicissimi di tornare a Torino, è una sensazione bellissima. È arrivata anche la convocazione in Davis, sono due settimane magiche”.

Dal canto suo, Bolelli ha dichiarato: “Avevamo tantissimi punti da difendere, soprattutto ad inizio anno. Siamo riusciti addirittura a superarci. Poi durante l’anno è normale che ci siano alti e bassi. C’entrare l’obiettivo di 4mila punti non è facile ma siamo stati bravi”.