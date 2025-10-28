Lecce-Napoli: dopo l’Inter, Conte vince ancora e gli azzurri guadagnano altri tre punti in classifica. Ancora una volta segna Anguissa.

Dopo la gara intensa contro l’Inter, il Napoli di Antonio Conte non sbaglia nel turno infrasettimanale e porta a casa – contro il Lecce – una preziosa vittoria di misura.

Lecce-Napoli, termina 0-1 allo Stadio Via del Mare: Anguissa colpisce ancora

Il Napoli ha una certezza e porta il nome di Zambo Anguissa. Gli azzurri, grazie al gol del numero 99 segnato di testa su assist di Neres al 69′, hanno portato a casa una partita che sembrava essere bloccata.

Il Lecce, dal canto suo, è andato vicino al colpaccio visto che al 56′ ha ottenuto un calcio di rigore: dal dischetto, però, Francesco Camarda non è riuscito a superare un incredibile Milinkovic-Savic. Alla fine a strappare e a portare i tre punti a casa è stato perciò il gruppo di Antonio Conte.