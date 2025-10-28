Il torinese ha battuto Korda all’esordio e ora trova il toscano, già qualificato. Cobolli parte forte, Darderi si ferma. Sinner debutta mercoledì.

Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al Masters 1000 di Parigi. Il torinese, numero 45 del ranking Atp, ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda (6-2, 6-3) e ha staccato il pass per il secondo turno. Lì lo attende subito un derby azzurro: affronterà infatti Lorenzo Musetti, già qualificato grazie al bye concesso alle prime sedici teste di serie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La sfida tra i due italiani promette spettacolo. Musetti, che non è ancora sceso in campo, continua a inseguire la qualificazione alle Atp Finals di Torino: attualmente vanta un margine di 440 punti su Felix Auger-Aliassime, quando mancano due settimane all’appuntamento finale della stagione.

Buone notizie anche da Flavio Cobolli, che ha dominato Tomas Machac con un netto 6-1 6-4 in meno di un’ora di gioco. Il romano, numero 22 al mondo, sfiderà ora lo statunitense Ben Shelton, settima forza del tabellone. Si ferma invece Luciano Darderi, battuto dal francese Arthur Cazaux in due tie-break molto combattuti (7-6, 7-6).

Ancora fermo ai box Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Vienna: il numero due al mondo debutterà mercoledì al secondo turno contro il vincente tra Zizou Bergs e Alex Michelsen.

Per gli azzurri, dunque, la prima giornata al nuovo palcoscenico de La Défense si è chiusa con un bilancio positivo e la prospettiva di un derby tricolore tra Sonego e Musetti che accenderà il secondo turno.