Giornata interessante per lo sport in tv: riparte subito la Serie A e per il tennis ci saranno tanti italiani in campo.

La nona giornata di Serie A sta già per cominciare: nel pomeriggio Lecce-Napoli, questa sera in campo scenderà il Milan in casa dell’Atalanta. Programma interessante anche per il tennis: ci saranno tanti italiani impegnati nei diversi tornei. Di seguito l’intero programma gli gli orari e i canali, tv e streaming, per non perdersi neppure un evento.

Sport in tv oggi: il programma e gli orari

4.00 Tennis, WTA 250 Jiujiang: 1° turno singolare e doppio (2° match dalle 4.00 Cocciaretto-Osorio) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (fino alle 11.00), Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

7.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong: 1° turno singolare e doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (fino alle 11.00), Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

7.30 Tennis, WTA 250 Chennai: 1° turno singolare e doppio (1° match alle 7.30 Bronzetti-Kawa) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (fino alle 11.00), Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

8.00 Taekwondo, Mondiali: ottavi e quarti di finale -68 kg uomini e -67 kg donne – YouTube World Taekwondo e worldtaekwondo.org

10.30 Taekwondo, Mondiali: semifinali e finali -68 kg uomini e -67 kg donne – Olympic Channel

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: 1° e 2° turno singolare e 1° turno doppio (2° match dalle 11.00 Darderi/Cerundolo-Harrison/King, 3° match dalle 11.00 Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, 4° match dalle 11.00 non prima delle 15.30 Cobolli-Shelton) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Mix (fino alle 17.00), Sky Sport Arena (dalle 18.00), Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 Football americano, Europei: Finale 3° posto, Italia-Germania – IFAF TV, Fidaf TV

17.30 Basket, Champions League: Bnei Penlink Herzliya-Trapani Shark – DAZN

18.15 Calcio femminile, Italia-Brasile – Rai 2 HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Lecce-Napoli – DAZN, DAZN 1

18.30 Basket, Eurocup: Panionios-Trento – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

19.00 Football americano, Europei: Finale, Austria-Finlandia – IFAF TV

20.30 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Jadran Herceg Novi – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Milano – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, dalle 21.00 anche su Sky Sport Uno

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Milan – DAZN, DAZN 1