Si sono conclusi i primi due anticipi di questo pomeriggio e l’Udinese ottiene tre punti molto importanti. Pari del Parma.

Tre punti importanti negli anticipi di serie A per l’Udinese che regola il Lecce con un importante 3 a 2, una gara stranamente ricca di gol tra due club che solitamente segnano poco. Nel primo tempo show del giovane centrocampista Atta che regala due assist, prima con Karlstrom e poi con Davis mentre i pugliesi appaiono in forte difficoltà. Nella ripresa i pugliesi accorciano le distanze con Berisha mentre è il neo entrato Buksa a chiudere la pratica. Nel finale non serve una bella rete di Ndri e il Lecce prosegue ad essere nelle zone basse della classifica.

Serie A: problemi in attacco per il Parma

Nell’altro match di giornata il Parma termina sullo 0 a 0 contro il Como, i Ducali giocano meglio nel primo tempo ma evidenziano ancora una volta dei problemi in attacco, il Parma muove la classifica ma probabilmente non come i tifosi vorrebbero mentre il club ospite subisce le grosse difficoltà con gli infortuni.

Una buona notizia per Fabregas è il ritorno in campo di Diao, di rientro dopo un lungo infortunio. Nel secondo tempo il Como ci prova ma Suzuki mostra ancora una volta la sua qualità e finisce cosi a reti bianche e il club ducale muove in maniera positiva la classifica.