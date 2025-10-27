Nove match NBA live, due sfide della Serie A Unipol e il doppio turno di Eurolega: lo spettacolo del basket internazionale e italiano nella Casa dello Sport.

Una settimana tutta da vivere con il basket su Sky e in streaming su NOW. Dal 27 ottobre al 2 novembre la programmazione mette insieme i protagonisti del campionato NBA, della Serie A Unipol, dell’Eurolega e dell’Eurocup, per un totale di decine di partite in diretta e un’ampia copertura editoriale con highlights, interviste e approfondimenti quotidiani su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social ufficiali.

NBA – Regular Season (9 partite live)

Si parte nella notte italiana tra lunedì e martedì con Detroit-Cleveland e Minnesota-Denver, per proseguire con Knicks-Milwaukee e Golden State-Clippers mercoledì. Giovedì spazio a Boston-Cleveland e al big match Minnesota-Lakers, mentre venerdì sarà la volta di Milwaukee-Golden State. Sabato, in prima serata italiana (ore 22), Milwaukee-Sacramento. Domenica notte chiusura con Detroit-Dallas

Serie A Unipol – 5ª giornata

Sabato 1° novembre in campo Sassari-Udine (ore 18.15), mentre domenica 2 novembre appuntamento con Cantù-Cremona (ore 16, pre partita dalle 15.30)

Eurolega ed Eurocup

A metà settimana spazio al doppio turno di Eurolega, con la 7ª e l’8ª giornata, e alla 5ª di Eurocup (programmazione completa su Sky Sport Basket e NOW).

La “Casa del Basket” di Sky Sport garantisce anche in questa stagione copertura no stop: dai canestri della notte NBA on demand già dal mattino, agli approfondimenti di “Basket Room” e alle analisi delle firme di Sky Insider.