Da domani al 1° novembre al Madinaty Golf Club del Cairo spazio al penultimo sprint stagionale: in campo anche Ortolani, Lipparelli, Saracino, Galliano e De Barba

L’Italia si presenta in forze all’Egyptian Open, terzultimo appuntamento dell’Asian Development Tour che scatterà domani, 29 ottobre, e si concluderà sabato 1° novembre sul percorso del Madinaty Golf Club.

Saranno infatti cinque gli azzurri al via: Michele Ortolani, Edoardo Raffaele Lipparelli, Andrea Saracino, Luca Galliano – che di recente è tornato a gareggiare con bandiera italiana – e Gabriele De Barba, 29enne con passaporto tricolore e già vincitore in stagione dell’Ambassador ADT a Taiwan.

Il field è di altissimo livello: ci saranno il thailandese Tawit Polthai, leader dell’ordine di merito, l’inglese Matt Killen (n.2), il filippino Carl Jano Corpus (n.3), oltre al thailandese Waris Manthorn (n.7) e all’inglese Sam Broadhurst (n.5), reduci dal playoff che ha deciso l’ADT Players Championship. Occhi puntati anche su Kevin Akbar (Indonesia), Marcus Lim (Malesia), Shotaro Ban (USA), Ben Jones (UK), Pep Angles (Spagna) e Niklas Regner (Austria).

Il montepremi complessivo è di 125.000 dollari, con 21.875 dollari destinati al vincitore. Per gli azzurri l’occasione di lasciare un segno importante in un finale di stagione che si annuncia appassionante.