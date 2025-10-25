Bella vittoria del Napoli che vince nettamente e abbatte l’Inter. Tre punti fondamentali e gli azzurri ora sono al primo posto.

Nell’anticipo serale del Maradona il Napoli vince con un perentorio 3 a 1 ed abbatte l’Inter nel big match più atteso. Sfida molto divertente e con varie fasi, i nerazzurri partono meglio ma è il Napoli a passare in vantaggio, a segno con un calcio di rigore molto discusso per fallo su Mkhitaryan su Di Lorenzo. Dal dischetto segna De Bruyne e il belga si infortuna in occasione del gol, infortunio che desta grande preoccupazione.

Il Napoli merita e vince, azzurri al primo posto. Inter in difficoltà

Nella ripresa è un Napoli che entra in maniera diversa, gli azzurri lottano di più mentre l’Inter va in difficoltà a livello difensivo. Un gran gol dell’MVP del campionato McTominay e arrivano poi nuove polemiche. L’arbitro va al Var e concede un rigore all’Inter per fallo di mano di Buongiorno e dal dischetto Calhanoglu riapre la gara. E poi succede davvero di tutto.

Lautaro Martinez litiga con Conte ed i due battibeccano a più riprese, ma paradossalmente da quel momento l’argentino e l’Inter esce dalla gara. Nerazzurri non ci provano mentre Anguissa firma il tris con una rete spettacolare che di fatto regala i tre punti agli azzurri. Nel finale il Nap0li mantiene palla mentre l’Inter è in difficoltà, alla seconda sconfitta in un big match (dopo quella contro la Juve) e la terza visto quella contro l’Udinese.