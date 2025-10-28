San Antonio e Oklahoma City a punteggio pieno nella Western Conference. Vittorie anche per Golden State, Boston e Houston. Murray trascina Denver, Reaves illude i Lakers.

Quattro partite e altrettante vittorie: San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder restano imbattuti e continuano a dettare legge nella Western Conference.

Al Frost Bank Center di fronte a oltre 18mila spettatori, gli Spurs hanno regolato i Toronto Raptors 121-103. Tra i canadesi brilla Barrett, top scorer di serata con 25 punti, ma i padroni di casa rispondono con un Wembanyama da 24 punti e Castle a quota 22.

I Thunder invece colpiscono in trasferta, piegando i Dallas Mavericks 101-94 con 23 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Non basta ai Mavs l’ottima prova di Davis, autore di 26 punti.

Serata di fuoco a Salt Lake City: servono i supplementari per decidere il duello tra Utah Jazz e Phoenix Suns, vinto dai padroni di casa 138-134. Lauri Markkanen scrive la pagina più spettacolare della notte con 51 punti personali, mentre Devin Booker si ferma a 34.

In Eastern Conference i Cleveland Cavaliers trovano la terza vittoria consecutiva, espugnando Detroit 116-95 con Mitchell protagonista (35 punti). Successo interno per i Golden State Warriors, che battono i Memphis Grizzlies 131-118 grazie ai 25 punti di Kuminga, opposto a un Morant fermo a 23.

Tornano a sorridere i Boston Celtics, dominatori a New Orleans sui Pelicans (122-90) trascinati da Simons (25), e gli Houston Rockets, che annichiliscono i Brooklyn Nets 137-109 con Eason (22) e Sengun (21).

Spettacolo anche a Minneapolis, dove Jamal Murray firma 43 punti nel successo esterno dei Denver Nuggets contro i Timberwolves (127-114). Male i Los Angeles Lakers: ai gialloviola non bastano i 41 punti di Reaves nel ko interno con i Portland Trail Blazers (122-108).

Completano il quadro i successi casalinghi dei Philadelphia 76ers, che piegano Orlando Magic 136-124, e dei Chicago Bulls, vittoriosi sugli Atlanta Hawks per 128-123.