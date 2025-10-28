Il 27enne spagnolo si stava recando ad Appiano per l’allenamento: travolta una carrozzina elettrica, vittima deceduta sul colpo. Il calciatore sotto choc, annullata la conferenza di vigilia contro la Fiorentina

Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martínez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale costato la vita a un uomo di 81 anni.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’anziano procedeva su una carrozzina elettrica lungo via Bergamo quando, probabilmente colto da un malore, avrebbe improvvisamente cambiato direzione invadendo la carreggiata. In quel momento sopraggiungeva l’auto guidata da Martínez, che non ha potuto evitare l’impatto.

Il giocatore, 27 anni, ex Genoa, si stava recando al centro di allenamento per preparare la sfida di campionato contro la Fiorentina. Subito dopo l’incidente ha tentato di prestare soccorso all’uomo, ma i sanitari del 118 e l’elisoccorso arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Martínez non ha riportato ferite fisiche ma si trova in forte stato di choc. L’Inter, con una nota ufficiale, ha annullato la conferenza stampa di vigilia del tecnico Chivu, prevista per le 14.