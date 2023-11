Canottaggio, Panizza: “A Parigi per riscattare il quinto posto di Tokyo”

“Vorrei prendermi la rivincita dopo il quinto posto di Tokyo 2020. C’è tanto lavoro da fare per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibile. È sicuramente il primo obiettivo che ho testa pensando al futuro“. Lo dice Andrea Panizza, uno dei protagonisti del quattro di coppia azzurro, che mette nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Non solo canottaggio però, perché Panizza ha puntato il mirino anche sui Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Voglio provare ad entrare nella Nazionale di bob con la speranza di partecipare all’Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026. È uno sport che ho scoperto per caso e mi è piaciuto tantissimo sin dalla prima volta“.