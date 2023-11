Bellingham vince il premio Golden Boy 2023 di Tuttosport, Scalvini miglior giovane

Jude Bellingham è il vincitore del Golden Boy 2023. Nella 21esima edizione del premio istituito dal quotidiano ‘Tuttosport’, Il centrocampista classe 2003 del Real Madrid, ha vinto il premio come miglior Under 21 al mondo. Il calciatore inglese ha totalizzato 485 punti sui 500 totali della giuria internazionale comprendente 50 giornalisti delle più prestigiose testate europee. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio dal grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

Cristiano Giuntoli ha vinto il “Greatest Challenge of the Year” come miglior sfida dell’anno, quello che lo ha portato a vincere lo scudetto con il Napoli a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini, invece, è stato eletto miglior Under 21 italiano. La consegna dei premi si terrà il 4 dicembre alle ‘Ogr’ di Torino.