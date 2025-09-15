Pessime notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini: l’esito degli esami e i tempi di recupero per Paulo Dybala.

Dopo la sconfitta contro il Torino di ieri, arrivano altre cattive notizie per Gian Piero Gasperini. Paulo Dybala, che aveva abbandonato il campo al termine del primo tempo contro i granata, si è sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato la presenza di una lesione.

Roma, lesione di basso grado alla coscia sinistra per Paulo Dybala

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

I tempi di recupero saranno valutati con maggiore certezza nei prossimi giorni, ma lo stop dovrebbe essere di circa due settimane. L’argentino dunque sicuramente salterà il derby contro la Lazio del prossimo weekend e sarà costretto a dare forfait anche l’esordio di Europa League contro il Nizza; a rischio la partita casalinga contro il Verona.

L’obiettivo del tecnico giallorosso è sicuramente quello di riaverlo a disposizione per la seconda partita di Europa League contro il Lille.