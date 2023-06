Canottaggio, Coppa del Mondo Varese 2023: otto barche azzurre in finale dopo la prima giornata

Otto barche azzurre parteciperanno alle finali della Coppa del Mondo a Varese dopo la prima giornata di qualificazione: quattro di coppia, otto senior maschile (specialità olimpiche); due senza e quattro di coppia pesi leggeri maschile (non olimpiche); singolo PR1 maschile e quattro con PR3 misto (specialità paralimpiche) e due singoli PR2 maschile (non paralimpica). Bene il quattro di coppia senior maschile di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, che si è piegato solo alla Gran Bretagna. Le finali si disputeranno tra domani e domenica.

Sette barche sono approdate direttamente in semifinale, mentre altre quattro si sono districate tra recuperi e quarti. Hanno superato le eliminatorie di questa mattina il singolo pesi leggeri di Niels Alexander Torre e il doppio femminile senior di Clara Guerra e Stefania Buttignon. Poi ancora i due doppi senior maschili. Semifinale per il quattro senza femminile di Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Codato, Veronica Bumbaca. Penultimo atto anche per i quattro senza maschili: la formazione di Paolo Covini, Giovanni Codato, Davide Verità e Alessandro Bonamoneta (Italia 2) si è piazzata al secondo posto dietro alla Francia, mentre l’imbarcazione di Marco Vicino, Luca Vicino, Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea (Italia 1), dopo il quinto posto in batteria, è passata dai recuperi.

In semifinale anche il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Gabriel Soares che ha vinto la batteria con il terzo tempo di qualifica. Le altre barche semifinaliste sono arrivate attraverso i recuperi del pomeriggio: oltre al quattro senza maschile (Italia 1), Davide Comini e Giuseppe Vicino si aggiudicano il pass per la semifinale nel due senza, proprio come il doppio pesi leggeri femminile di Silvia Crosio e Federica Cesarini. Bene nel quarto di finale anche Davide Mumolo, secondo nel singolo senior maschile. Niente da fare nei recuperi per il singolo senior femminile di Elisa Mondelli, mentre domani affronteranno gli ultimi recuperi anche il singolo PR1 maschile (Italia 2), il doppio PR3 misto e il quattro di coppia senior femminile. Domani seconda giornata di gara. Si parte alle ore 9.25 e fino alle 15.05, riservata alle ultime semifinali, recuperi e finaline, mentre dalle 15.20 al via le prime sette finali: tre pararowing e quattro pesi leggeri.