Aston Villa, ufficiale l’arrivo di Monchi: “Farò crescere questo club”

Monchi lascia il Siviglia ed è il nuovo “President of Football Operations” dell’Aston Villa. Si tratta della seconda esperienza all’estero per Monchi, dopo una breve sfortunata esperienza alla Roma. Il presidente dell’Aston Villa, Nassef Sawiris ha dichiarato: “Siamo lieti che Monchi si unisca a noi in questa nuova posizione che consolida tutte le responsabilità calcistiche all’interno del Gruppo. Insieme a Unai (Emery ndr) e al suo staff, l’arrivo di Monchi andrà ad aggiungersi alla squadra di livello mondiale che stiamo mettendo insieme dentro e fuori dal campo. È, come Unai Emery, un vincitore seriale”.

Soddisfatto Monchi: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte dell’Aston Villa, un grande progetto che punta all’eccellenza dagli Under 9 ai massimi livelli, e condivido completamente la visione di Mr. Sawiris e Mr. Edens. Sono anche felice e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Unai Emery, uno dei migliori allenatori del calcio. Dopo aver trascorso così tanti anni con il Sevilla FC e aver vinto diversi trofei europei con il mio club di una vita, non vedo l’ora di sfruttare i recenti successi all’Aston Villa e garantire che questo club continui a crescere e migliorare”.