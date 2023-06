Repubblica: Iervolino non ha digerito il flirt Sousa-Napoli. La Salernitana pensa a Pirlo

La Salernitana ancora deve capire chi sarà la guida tecnica per la prossima stagione. Dopo la fine del campionato Paulo Sousa aveva il posto garantito dopo la conclusione della stagione in crescendo. Poi sul tecnico ex Fiorentina è sopraggiunto l’interesse del Napoli e di De Laurentiis che poi però ha scelto Rudi Garcia. Iervolino non gradito il flirt fra gli azzurri ed il tecnico svizzero.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, proprio per i contatti che ci sono stati fra Napoli e Sousa, il presidente Iervolino sarebbe infastidito dal comportamento del tecnico svizzero, tanto da pensare all’esonero e a nuove piste per il futuro. L’interesse dei granata per Andrea Pirlo non è un mistero: infatti, secondo il quotidiano, ci sarebbero stati i primi contatti che si è liberato dall’esperienza in Turchia.