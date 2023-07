F1 Gp Austria 2023, Perez: “Ho dimostrato la nostra forza. Buoni progressi della macchina”

Dopo un venerdì da dimenticare con la Qualifica alla gara che è suonata come un incubo, per Sergio Perez la Qualifica per la Sprint Race è stata sui livelli vicini del suo compagno di squadra Max Verstappen. Il pilota messicano ha parlato ai microfoni della stampa dopo la chiusura delle Qualifiche della Sprint Race.

Le parole di Perez: “Voglio tornare a vincere, siamo riusciti a dimostrare di cosa siamo capaci. Abbiamo fatto dei buoni progressi, con condizioni d pista che si sono migliorate progressivamente. Finalmente siamo riusciti a dimostrare ciò di cui siamo capaci, peccato per il set di gomme nuove che mi è mancato. L’importante è comunque che ci siano due RedBull in prima fila. Sarebbe molto positivo per me tornare a vincere“.