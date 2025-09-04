Da domani sull’Eiskanal si chiude la stagione 2025. L’Italia al via con campioni e giovani promesse: in programma kayak, canadese e kayak cross

La Coppa del Mondo di canoa slalom 2025 si chiude sull’Eiskanal di Augsburg, teatro dei Giochi di Monaco 1972 e luogo simbolo della disciplina. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7, andrà in scena l’ultimo atto della stagione post olimpica, primo passo del percorso verso Los Angeles 2028.

La spedizione azzurra

L’Italia si presenta al via con una squadra che mescola esperienza e giovani in crescita. Nel kayak maschile occhi puntati sul campione olimpico Giovanni De Gennaro (Carabinieri), deciso a riscattare la tappa di Tacen e a scalare posizioni nel ranking (oggi è 8°). Con lui Xabier Ferrazzi (7° in classifica generale) e Marcello Beda (Aeronautica Militare). Al femminile in acqua Lucia Pistoni (Marina Militare) e Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre).

Nella canadese maschile il leader azzurro sarà Paolo Ceccon (Carabinieri), affiancato da Martino Barzon (Aeronautica Militare) e Flavio Micozzi (Marina Militare). In campo femminile Marta Bertoncelli, ottava in classifica generale, ed Elena Borghi (entrambe Carabinieri). Domenica spazio al kayak cross, con De Gennaro, Ferrazzi e Sabattini iscritti anche a questa prova spettacolare.

Programma e formula

Per garantire la regolarità delle prove, con una portata d’acqua ridotta, il programma è stato rimodulato: unica manche di qualificazione al mattino, con i migliori 30 ammessi alle semifinali. Da lì usciranno i 12 finalisti per le medaglie.

Venerdì 5 settembre : kayak maschile e femminile (qualifiche dalle 9.30, semifinali e finali dalle 14.00).

Sabato 6 settembre : canadese maschile e femminile (qualifiche dalle 9.30, semifinali e finali dalle 14.00).

Domenica 7 settembre: kayak cross (time trial alle 9.35, finali alle 15.00).

Le classifiche

Nel kayak maschile domina il francese Titouan Castryck (226 punti), davanti al connazionale Delassus (189) e al polacco Polaczyk (164). Tra gli azzurri Ferrazzi è 7° e De Gennaro 8°.

Nel kayak femminile guida la tedesca Ricarda Funk (192), mentre Sabattini è 30ª.

La canadese maschile parla francese con Senechault al comando (206 punti); il migliore degli italiani è Barzon, 18°.

Nella canadese femminile è in testa la spagnola Miren Lazkano (166), con Marta Bertoncelli 8ª e ancora in corsa per un piazzamento di rilievo.

Grande attesa infine per il kayak cross, specialità che chiuderà la stagione: tra gli uomini sfida serrata tra Rohrer (Svizzera) e Madore (Francia), tra le donne equilibrio totale con Prigent (Francia) e Kneblova (Cechia) appaiate in vetta.