Finale carico di emozioni allo Stadio del Nuoto di Riccione: Alessia Polieri saluta il nuoto agonistico vincendo l’ultima gara della carriera nei 200 farfalla agli Assoluti Frecciarossa in vasca corta.

È una giornata destinata a restare nella memoria quella vissuta agli Assoluti Frecciarossa in vasca corta, in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nella quarta sessione di gare, l’attenzione si è concentrata su un addio speciale: Alessia Polieri ha chiuso la sua carriera agonistica nel modo più intenso possibile, conquistando la vittoria nei 200 farfalla, la gara simbolo del suo percorso sportivo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La trentunenne di Castel San Pietro Terme, tesserata per Fiamme Gialle e Imolanuoto, ha costruito il successo negli ultimi metri con una rimonta decisa, toccando in 2’08”12. Alle sue spalle Paola Borrelli ha chiuso seconda in 2’08”38, dopo aver guidato la prova per gran parte della distanza, mentre il terzo posto è andato ad Alice Dimaggio in 2’08”82, nuovo primato personale.

Un epilogo carico di significato, come raccontato dalla stessa Polieri al termine della gara:

“Ho pensato tanto a questa giornata. Non è stata una decisione facile, perché il nuoto è stato la mia vita. Chiudere con una vittoria, in rimonta e da una corsia laterale, è il modo che più mi rappresenta. Dedico questo percorso alle mie società, alla mia famiglia e ai miei nonni”.

I 200 farfalla sono stati così l’ultimo atto agonistico di una carriera lunga e prestigiosa, vissuta in gran parte proprio nella piscina romagnola. Polieri vanta la partecipazione a un’Olimpiade (Rio 2016), cinque Mondiali e dodici Campionati Europei, oltre a tre medaglie continentali in vasca corta nella specialità e sedici titoli italiani. Nel 2017 ha inoltre conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università di Forlì.

Gli Assoluti Frecciarossa proseguono con numeri importanti: 507 atleti (266 uomini e 241 donne) in rappresentanza di 117 società, per un totale di 1148 presenze gara. L’ultima giornata prevede la diretta televisiva su Rai Sport e la copertura integrale in streaming su RaiPlay, con la sessione conclusiva nel pomeriggio.

I podi della quarta sessione – sabato 13 dicembre

200 farfalla femminili

Alessia Polieri (Fiamme Gialle / Imolanuoto) – 2’08”12 Paola Borrelli (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse) – 2’08”38 Alice Dimaggio (Livorno Aquatics) – 2’08”82 (primato personale)

(Record italiano: 2’04”07 di Anita Gastaldi)