Giornata ricca di spunti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 13 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà un sabato pieno di eventi da seguire: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali del Mondiale per club, il nuoto con i Campionati Italiani in vasca corta, e tanto altro. Per quanto riguarda il volley, alle ore 17:00 Scandicci se la vedrà con il Dentil Praia Clube. Mentre alle 20:30, Conegliano affronterà l’Osasco. Ultimo giro di boa per i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta: nella sessione mattutina andranno in scena le finali nei 200 farfalla femminili, 100 misti maschili, 50 rana femminili, 50 dorso maschili, 400 stile libero maschili e 1500 stile libero maschili. Nel pomeriggio, invece, si disputeranno le finali nei 200 dorso maschili e femminili, 200 farfalla maschili, 400 misti femminili, 50 rana maschili, 50 stile libero femminili e 200 stile libero maschili.

Tutto il programma di questo sabato

2.00 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio maschile – discovery+, YouTube FIL Luge

2.50 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio femminile – discovery+, YouTube FIL Luge

4.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.30 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: sessione mattutina – 10.25 Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play Sport 1

9.30 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: seconda discesa libera femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa Santa Caterina Valfurva: discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, dalle 12.15 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del nuoto)

11.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 femminile – discovery+

12.00 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Napoli – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Fiorentina – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: qualificazioni PGS maschile e

femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: qualificazioni sprint tl maschile e femminile – discovery+

14.00 Speed skating, Coppa del Mondo Hamar: 1000, 3000 donne, 5000 uomini – discovery+, YouTube Skating ISU

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.30 Biathlon, IBU Cup: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Rugby, Serie A Élite: Valorugby Emilia-Fiamme Oro – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Hockey ghiaccio, Sárközy Tamás Memorial Tournament: Italia-Polonia – fisg.tv

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Cremonese – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Inter – DAZN, Rai Play Sport 2

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: sessione pomeridiana – 16.55 Rai Play Sport 1, differita 23.00 Rai Sport HD, Rai Play

16.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: sprint tl maschile e femminile – discovery+, dalle

16.30 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del rugby), dalle 17.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

17.00 Volley femminile, Mondiale per club: Scandicci-Dentil Praia Clube – VBTV, DAZN

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 3, discovery+, dalle 18.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Monza-Grottazzolina – Rai Sport, HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Lazio – DAZN, DAZN 1

18.00 Calcio, Coppa Intercontinentale: Flamengo-Pyramids – DAZN, FIFA+

18.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Roma – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trieste-Reggio Emilia – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+

19.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Roseto – flima.tv

20.00 Basket, Serie A: Trentino-Venezia – LBA TV

20.30 Volley femminile, Mondiale per club: Conegliano-Osasco – VBTV, DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Firenze – Rai Sport, HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Cagliari – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.30 Snowboard, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+