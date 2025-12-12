Lecce-Pisa termina 1-0 a favore dei padroni di casa: il club salentino vince di misura e guadagna tre punti preziosi in classifica di Serie A.

A Lecce è bastato un solo gol per chiudere i giochi di una partita: i padroni di casa sono rimasti in controllo del match e hanno così conquistato tre punti d’oro in classifica. Niente da fare per il Pisa che non è riuscito a conquistare neppure un punto in trasferta al Via del Mare.

Lecce-Pisa termina 1-0: il gol della vittoria lo ha segnato Stulic

L’unica rete della gara è stata segnata per il Lecce di Di Francesco da Nikola Stulic al 72esimo, quindi nel corso del secondo tempo, ed è bastata per ottenere una vittoria importantissima nello scontro il Pisa.

I salentini sono così saliti a 16 punti in classifica. Mentre i toscani sono rimasti fermi a quota 10. La zona retrocessione inizia perciò a preoccupare e la squadra di Gilardino deve necessariamente trovare un punto di svolta.