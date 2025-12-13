Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per un giovane della Ligue 1.

In vista di gennaio, il Milan ha già iniziato a ragionare su come rinforzare l’organico. Servono soluzioni fresche, soprattutto in attacco, per sostenere la corsa allo Scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Il rendimento di Santiago Gimenez non ha convinto del tutto e la dirigenza sta passando in rassegna diverse opzioni, pronta a intervenire se si aprirà uno spiraglio concreto. La dirigenza rossonera sta valutando nuove opportunità dopo i risultati deludenti legati a Santiago Gimenez. Tra i profili seguiti emerge con decisione Sidiki Cherif, uno dei giovani prospetti più interessanti della Ligue 1.

Milan in pressing: Tare vuole Sidiki Cherif in rossonero

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta studiando con attenzione Sidiki Cherif. L’attaccante francese, con radici guineane e nato nel 2006, è ancora sotto contratto con l’Angers fino al 2028. È un prodotto del loro vivaio, lì ha fatto tutta la trafila, e negli ultimi mesi ha iniziato a ritagliarsi minuti veri in prima squadra. In questa stagione ha già collezionato 15 presenze e segnato 3 gol, un rendimento che ha fatto drizzare le antenne a più di uno scout.

La presenza degli osservatori del Milan nelle recenti partite dell’Angers conferma l’interesse per una punta rapida e abile nell’attaccare la profondità. Igli Tare ha intensificato i contatti per portare Sidiki Cherif in rossonero.

Sul talento francese ci sono già diversi club della Bundesliga, tra cui Amburgo, Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte e Stoccarda, pronti a inserirsi nella corsa. La valutazione del giocatore oscilla tra i 25 e i 30 milioni, cifra che potrebbe accendere un’asta nelle prossime settimane.