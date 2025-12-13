A Park City arriva il primo podio azzurro della stagione di Coppa del Mondo di slittino: Ivan Nagler e Fabian Malleier chiudono terzi nel doppio maschile, centrando il primo podio in carriera.

Arriva negli Stati Uniti il primo podio stagionale per lo slittino azzurro. Nella prova di apertura della tappa di Coppa del Mondo a Park City, Ivan Nagler e Fabian Malleier conquistano il terzo posto nel doppio maschile, regalando all’Italia un risultato di grande valore.

I due sudtirolesi hanno costruito il podio nella seconda discesa, dopo aver chiuso la prima run in quinta posizione. Nel run decisivo Nagler e Malleier hanno trovato il miglior feeling con il budello del Colorado, firmando il secondo miglior parziale e risalendo fino al gradino più basso del podio.

Il distacco dalla vetta è stato minimo: appena 134 millesimi di secondo separano gli azzurri dai tedeschi Toni Eggert e Florian Müller, vincitori in 1’26″222 grazie a una discesa finale di altissimo livello. I tedeschi hanno superato per soli 51 millesimi i padroni di casa Zachary De Gregorio e Sean Hollander, leader dopo la prima run.

Per Nagler (26 anni) e Malleier (27 anni) si tratta del primo podio in carriera in Coppa del Mondo, un traguardo a lungo sfiorato nelle stagioni precedenti e spesso mancato per questioni di millesimi.

Ai piedi del podio hanno chiuso le due coppie austriache Gatt/Schöpf e Steu/Kindl, rispettivamente quarta e quinta. Nono posto invece per l’altro equipaggio italiano in gara, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, staccati di 0″464 dalla testa.

Doppio femminile: Vötter/Oberhofer sfiorano il podio

Nel doppio femminile il podio è rimasto a un soffio per Andrea Vötter e Marion Oberhofer, quarte a soli 0″607 dalla vetta. La vittoria è andata alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, autrici del miglior tempo in entrambe le discese e vincenti in 1’27″140.

Alle loro spalle si sono classificate le austriache Egle/Kipp, seconde a 0″276, e le tedesche Degenhardt/Rosenthal, terze a 0″508. Vötter e Oberhofer, quinte dopo la prima run, hanno recuperato nella seconda grazie al terzo miglior parziale, sfiorando il podio.

Prova regolare anche per Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che dopo il passaggio dalla Nations Cup hanno chiuso in nona posizione, con un ritardo di 1″724.

Programma

La tappa di Park City si completerà nella notte italiana tra sabato e domenica, con le seconde discese delle prove individuali e la staffetta mista, che chiuderà il programma statunitense.