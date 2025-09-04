Azzurri già qualificati agli ottavi: in palio oggi (ore 17.15) il piazzamento finale. Possibile primo posto se la Spagna batte la Grecia.

Dopo la splendida vittoria contro la Spagna, che ha regalato entusiasmo e più di un milione di telespettatori su Rai2, l’Italbasket torna oggi in campo per l’ultimo impegno del girone C a EuroBasket 2025. Alle 17.15 (diretta su Rai2, Rai Play, Sky Sport Basket, DAZN e Courtside 1891 FIBA) la squadra di Gianmarco Pozzecco affronta i padroni di casa di Cipro, già eliminati ma intenzionati a salutare con dignità la loro prima grande rassegna continentale.

Per l’Italia è il debutto assoluto contro la nazionale cipriota in 99 anni di storia. Con la qualificazione agli ottavi di Riga già in tasca, la partita servirà a stabilire la posizione finale nel gruppo: in caso di successo azzurro e contemporanea vittoria della Spagna sulla Grecia, Fontecchio e compagni chiuderebbero al primo posto, altrimenti sarebbero secondi. Un dettaglio tutt’altro che marginale, visto che inciderà sull’avversaria da affrontare nella fase a eliminazione diretta (domenica 7 settembre).

Le certezze e le novità azzurre

Pozzecco potrà contare sulla solidità di Momo Diouf, MVP del match con la Spagna (14 punti e 8 rimbalzi), mentre non verrà rischiato Saliou Niang, uscito malconcio ma senza gravi conseguenze dopo la doppia doppia di due giorni fa. Importanti anche i contributi di Simone Fontecchio (8 punti e 9 rimbalzi) e del giovane Gabriele Procida, che ha firmato la tripla del sorpasso in un momento delicato.

La difesa italiana, con soli 279 punti concessi in quattro gare, è la quinta migliore dell’Europeo dietro a Spagna, Grecia, Turchia e Serbia: un dato che conferma la crescita del gruppo e alimenta le ambizioni in vista della fase a eliminazione diretta.

Oggi la sfida con Cipro

L’Italia vuole chiudere con un successo la prima fase e proseguire il percorso netto in una manifestazione fin qui impeccabile. I ciprioti, già fuori dai giochi, hanno comunque onorato l’Europeo mostrando impegno e spirito di squadra nonostante i pesanti passivi subiti.