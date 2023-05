Canoa velocità, Coppa del mondo Poznan 2023: i convocati azzurri

Per la seconda tappa della Coppa del mondo 2023 di canoa velocità, ci si sposta dall’Ungheria a Poznan, Polonia. Le gare sono in programma per il 26, 27 e 28 maggio e questa volta, a differenza del primo appuntamento, non si svolgeranno le competizioni di paracanoa. Gli italiani convocati sono 18, a fronte dei 23 della prima tappa.

I 9 atleti azzurri della categoria maschile di kayak confermati sono Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Manfredi Rizza, Andrea D. Di Liberto, Nicola Ripamonti, Luca Boscolo Meneguolo, Samuele Burgo, Andrea Schera e Tommaso Freschi. Per la canadese maschile sono stati confermati Daniele Santini, Nicolae Craciun, Carlo Tacchini, Mattia Alfonsi, Gabriele Cadesei e Dawid Szela. Nella kayak femminile, invece, sono solo 3 le convocate: Susanna Cicali, Francesca Genzo e Agata Fantini.