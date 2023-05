Golf, PGA Championship 2023: Thomas difende il titolo, al via Francesco Molinari

Tutto pronto per il secondo major stagionale del circuito del golf, il PGA Championship, che prende il via giovedì a Rochester, nello stato di New York. Dal 18 al 21 maggio 156 giocatori si contenderanno il Wanamaker Trophy, compresi 99 dei primi 100 del ranking mondiale. Presente ovviamente Jon Rahm, ma anche Scottie Scheffler che deve provare a insidiarlo in chiave leadership, quindi Brooks Koepks e il vincitore dello scorso anno, Justin Thomas. Per gli azzurri, presente Francesco Molinari, che sta faticando nell’ultimo periodo e che ha bisogno di superare il taglio e mettersi il luce in chiave Team Europe per la Ryder Cup. Tra gli altri protagonisti attesi, troviamo Rory McIlroy, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Jason Day, Dustin Johnson, Cameron Smith, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Joaquin Niemann e Patrick Reed. Purtroppo assente Tiger Woods per via del recente intervento al piede.