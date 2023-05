Inter in finale, la gioia di Milan Skriniar sui social: “Orgoglioso di voi” (FOTO)

Milan Skriniar era il grande assente in campo per la qualificazione dell‘Inter alla finale di Champions League. Il difensore slovacco, alle prese con il recupero da un infortunio, si è comunque fatto sentire con una storia Instagram sul proprio profilo ufficiale. “Orgoglioso di voi” scrive il giocatore nerazzurro, che adesso sogna il recupero per chiudere la sua avventura in nerazzurro in campo il prossimo 10 giugno per la finalissima contro una tra Manchester City e Real Madrid.

La storia Instagram di Skriniar