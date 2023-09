Canoa Slalom, Mondiali 2023: De Gennaro, Ferrazzi e Horn in semifinale nel K1

Notizie positive per l’Italia dai Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il K1 sono tre gli azzurri che trovano posto tra i migliori trenta delle semifinali, due in campo maschile e una al femminile. Giovanni De Gennaro ha superato subito il taglio con il settimo posto nelle prime batterie di qualificazione, 79.96 per lui in una classifica dominata dai cechi. Ha del miracoloso invece la qualificazione di Xabier Ferrazzi, che dopo aver chiuso soltanto settantasettesimo la prima manche, pagando il salto della porta 19 dopo una prima parte di gara invece, ottima, ha terminato al primo posto la seconda manche, senza commettere errori, e l’80.22 gli consente di volare in semifinale.

Venendo alla competizione femminile, c’è la solita Stefanie Horn a conquistare il pass per la semifinale: 89.90 con un tocco di palina, poteva essere top-3 e invece è undicesima, ma tanto basta per poter avanzare agevolmente. Per i colori azzurri nella seconda batteria era presente Chiara Sabbatini, che però non ha centrato l’obiettivo davvero per un soffio, visto che si è classificata tredicesima a 4″ dalla prima in una seconda manche serratissima.