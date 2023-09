Sassuolo-Juventus, Mapei Stadium verso il tutto esaurito: dubbio in porta per Dionisi

Il primo sold out della stagione al Mapei Stadium dovrebbe arrivare in occasione della sfida tra Sassuolo e Juventus con ben 21mila spettatori presenti sugli spalti. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, è però concentrato esclusivamente sull’11 migliore da mandare in campo. Il dubbio principale è tra i pali, dove Andrea Consigli non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio e potrebbe lasciare spazio ad Alessio Cragno. Confermato il quartetto difensivo con Erlic e Tressoldi (favorito su Viti) al centro, e Toljan e Vina (con Pedersen prima alternativa) ai lati. A centrocampo invece fiducia a Boloca e Henrique, con Thorsvedt che scalpita in caso di passaggio al 4-3-3 (mentre nel 4-2-3-1 troverebbe spazio Bajrami). Infine, in avanti confermati Berardi e Laurienté a supporto dell’unica punta Pinamonti.