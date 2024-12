Tra Vlahovic e la Juventus non sembrano esserci margini per un amore duraturo. I bianconeri pronti a scaricare l’ex Fiorentina in favore del nuovo bomber appena individuato da Giuntoli

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe dovuta andare diversamente, come tutti si aspettavano, dirigenza e tifoseria comprese. Ultimamente però il rapporto dell’attaccante con i sostenitori bianconeri è stato minato da alcune vicende che sono emerse anche al termina della partita tra Juventus e Venezia, gara terminata 2-2 in cui la Vecchia Signora è stata oggetto di fischi e critiche: Vlahovic su tutti.

La gara contro il Monza, nonostante la vittoria, ha gettato ancora più ombre sul futuro del ragazzo e sulla sua permanenza alla Cortinassa, anche a causa di prestazioni altalenanti e poca convinzione sul campo (almeno secondo alcuni). A ben vedere i numeri di Vlahovic si potrebbe pensare che le cose non vadano così male, tuttavia alla base della decisione di privarsi del calciatore potrebbe esserci una motivazione economica. Attualmente il 9 bianconero può permettere alla Juventus di incassare cifre dignitose o di intavolare trattative promettenti con la formula dello scambio. Giuntoli avrebbe già identificato il nuovo bomber, anzi…due.

Addio Vlahovic, Giuntoli pesca all’estero

Pagato 83 milioni dalla Fiorentina, Dusan Vlahovic dovrà competere con due giocatori di livello se vorrà vestire la maglia bianconera in futuro. Non è certo una novità che il nome del serbo sia sulla bocca di tutti in fase di calciomercato, ma stavolta Giuntoli sembra fare sul serio per trovare un sostituto. La prima opzione per l’ex DS del Napoli sarebbe Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che quest’anno ha raccolto un bottino di 11 reti in 23 partite tra tutte le competizioni ufficiali. Il Lipsia però lo ha blindato fino al 2029 e il ragazzo ha solo 21 anni, non sarà quindi facile per la Juventus trattare sul prezzo, a meno che nell’affare non venga inserita una contropartita tecnica (che non sarebbe Vlahovic).

Lo sguardo di Giuntoli poi si sposta in Ligue 1, più precisamente su un nome che in passato era già transitato in orbita Juventus: Jonathan David. La punta centrale del Lille sembra più abbordabile e i motivi sono principalmente due. La volontà del giocatore infatti è quella di misurarsi in un campionato come la Serie A, ma a fare la differenza è la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno del 2025. Mentre ancora non si parla di rinnovo con il Lille, David ha messo a segno 17 reti in 26 partite tra Coppa di Francia, Champions League e Ligue 1.