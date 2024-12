Il Napoli di Antonio Conte potrebbe affrontare una seconda grande rivoluzione dopo quanto già successo nel mercato estivo.

Nella sessione di trasferimenti invernale, infatti, Giovanni Manna con ogni probabilità si muoverà tantissimo per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino. Sarà infatti necessario andare a migliorare soprattutto il comparto delle seconde linee che, risultati alla mano e soprattutto dopo le parole di Antonio Conte post Lazio-Napoli di Coppa Italia, sembra essere quello più in difficoltà. Anche in quest’ottica vanno le mosse che la dirigenza partenopea sta facendo in vista di gennaio.

In entrata ci sono due nomi su tutti che hanno preso le copertine dei giornali, ed entrambi arrivano dall’aeroporto di Torino Caselle. Danilo e Nicolò Fagioli, infatti, sono prepotentemente nei radar azzurri, per ovvi motivi di rosa, qualità ed esperienza. Il difensore brasiliano sarebbe il jolly perfetto per Conte, mentre il centrocampista potrebbe intercambiarsi senza alcuna difficoltà con tutti gli interpreti del centrocampo azzurro. Affinché, però, possa sbloccarsi il mercato in entrata, saranno necessarie delle partenze, che potrebbero causare una nuova grande rivoluzione.

Folorunsho, Raspadori, Rafa Marin e Spinazzola: Conte ne fa fuori quattro

Tra nuovi arrivi che non hanno reso come ci si aspettava e calciatori che non sono stati piazzati nello scorso mercato estivo, Manna si troverà a dover gestire dei casi spinosi nelle prossime settimane. Partendo da Michael Folorunsho, uno dei calciatori che avrebbe potuto fare le fortune di molte squadre di Serie A dopo l’ottima stagione al Verona, ma che è finito ai margini della rosa di Antonio Conte anche a causa delle difficoltà di mercato. Su di lui è forte l’interesse della Fiorentina, che anche a causa della sfortunata situazione di Edoardo Bove potrebbe provare a portarlo a Firenze.

In uscita c’è anche Giacomo Raspadori, nonostante le tante smentite arrivate da ogni parte. L’ex attaccante del Sassuolo, dopo la grande stagione dello Scudetto, non ha mai trovato la giusta collocazione nello scacchiere tattico del Napoli, e quest’anno ha avuto un minutaggio davvero risicato. Su di lui c’è l’interesse di Juventus e Roma, che potrebbero cercare di strappare un prestito.

I nuovi arrivi che hanno reso molto al di sotto delle aspettative sono Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. Il terzino ex Roma, dopo un ottimo pre campionato, è finito ai margini della rosa anche a causa del cambio modulo. Su di lui è forte l’interesse soprattutto del Torino, ma molto dipenderà anche dal possibile arrivo di Biraghi in azzurro. Per il difensore spagnolo, invece, possibile un prestito per fargli fare le ossa, con il Como del connazionale Fabregas che sarebbe pronto a fare un’offerta al Napoli.

Una vera e propria rivoluzione di gennaio, casa Napoli si prepara ad essere sempre più Contiana.