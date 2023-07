F1 GP Austria 2023, pioggia protagonista in questo sabato Sprint: aggiunto un set di intermedie in più

Sarà una giornata intensa e particolarmente interessante, quella odierna sul tracciato di Spielberg, sede del GP di Austria 2023 di F1. Un sabato dedicato alla Sprint, prima con le qualifiche shootout alle ore 12:00 e nel pomeriggio la race che assegna punti validi per il Mondiale. E ancora una volta ad essere protagonista è la pioggia. Le previsioni sono negative, da giorni sono previste precipitazioni nel corso di questo sabato e già durante la gara di F3 che si è corsa questa mattina lo spettacolo non è mancato, con zone della pista piuttosto bagnate e altre meno. Da queste condizioni pazze potremmo aspettarci di tutto nelle due sessioni odierne. Innanzitutto un rimescolamento delle carte in tavola e del regolamento previsto per le qualifiche della Sprint, dove c’è l’obbligo di utilizzo di alcune mescole nuove: dure e medie in Q1 e Q2, le soft in Q3. In caso di pioggia, ovviamente, questo verrebbe meno. La direzione gara è già intervenuta, stabilendo un set di intermedie in più.