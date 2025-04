Il Psg passa a Londra in casa dell’Arsenal nel match di andata delle semifinali di Champions League 2024/2025. All’Emirates finisce 1-0 per la squadra di Luis Enrique, brava a difendersi dopo il gol di Ousmane Dembelé al 4′. Gunners contratti in avvio e con poche idee nell’ultima mezz’ora. Buona la parte centrale di partita della squadra di Arteta, fermata da un super Gigio Donnarumma, bravo su Martinelli nel primo tempo e straordinario su Trossard nella ripresa. Il primo round va al Psg, che avrà a disposizione due risultati su tre nella sfida di ritorno, in programma il 7 maggio alle 21.00 al Parco dei Principi.

Le pagelle

ARSENAL (4-3-3)

Raya (voto 6): poco impegnato. Attento su Doue nel primo tempo.

Timber (voto 5): soffra Kvaratskhelia per tutta la partita. Sulle gambe in occasione del gol del 1-0.

Saliba (voto 6): poche sbavature, una buona chiusura su Hakimi nel secondo tempo.

Kiwior (voto 5.5): esce leggermente in ritardo sul gol di Dembélé.

Lewis-Skelly (voto 6): nullo in fase offensiva, ma regge il confronto con Doue.

Odegaard (voto 5): praticamente mai coinvolto nella manovra offensiva. Sempre nell’ombra.

Rice (voto 6.5): dopo un primo tempo anonimo esce fuori alla distanza con diverse sgroppate a partire dalla propria area di rigore.

Merino (voto 6): smista bene in mezzo al campo. Si vede annullare il dell’1-1 per un fuorigioco di pochi centimetri.

Saka (voto 5): fuori dalla partita, sovrastato da Nuno Mendes.

Trossard (voto 6): molto attivo, solo un super Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Martinelli (voto 5.5): ci prova più di Saka, ma tutti i cross che mette sono sballati o imprecisi.

PSG (4-3-3)

Donnarumma (voto 7): ottimo riflesso su Martinelli alla mezz’ora. Parata spettacolare su Trossard nella ripresa. Decisivo anche oggi.

Hakimi (voto 6.5): contiene come può Martinelli e si sovrappone per tutta la partita andando a fare spesso la prima punta.

Marquinnos (voto 6.5): partita da veterano. Gestisce per tutti i 90 minuti la linea.

Pacho (voto 6.5): segue alla grande Marquinnos e non commette mai sbavature.

Mendes (voto 6): fa il compitino. Poco coinvolto in fase offensiva.

Neves (voto 7): partita solidissima dell’ex Benfica, che corre in orizzontale e in verticale dall’inizio alla fine aiutando più volte sia Hakimi che Mendes.

Vitinha (voto 6): poco nel vivo del gioco.

Ruiz (voto 6): qualche buona apertura, ma a centrocampo c’è grande equilibrio.

Doue (voto 6): impreciso in fase di rifinitura. Qualche lampo di classe in mezzo al campo (dal 76′ Ramos, voto 6.5: ottimo ingresso. Mette Barcola davanti alla porta e colpisce una traversa pochi minuti dopo).

Dembélé (voto 6.5): segna con l’unico pallone buono che gli capita, molto utile in fase difensiva (dal 70′ Barcola, voto 5: ha la palla del 2-0 a tu per tu con Raya, ma la sciupa strozzando il destro a lato del palo).

Kvaratskhelia (voto 6.5): molto attivo in contropiede. Fornisce l’assist a Dembélé e si sacrifica sempre su Trossard.