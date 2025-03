Gigio Donnarumma grande protagonista della vittoria del Psg sul Liverpool: il suo futuro è totalmente cambiato ora

Tutti ai piedi di Gigio o forse sarebbe dire tutto nelle mani di Donnarumma. È il portiere italiano l’eroe di Liverpool-Psg, il nuovo ‘re’ davanti a cui si inchinano i francesi.

Prima Darwin Nunes, quindi Curtis Jones hanno dovuto arrendersi davanti alla reattività dell’ex Milan. Uno scatto felino alla sua sinistra, poi uno a destra: due rigori parati e il Liverpool che saluta la Champions facendo partire la festa transalpina. Esulta Luis Enrique, esultano i compagni di squadra, tutti corrono ad abbracciare il portierone che è stato nuovamente decisivo ai rigori, come ad Euro 2020.

Un Donnarumma formato gigante quello ammirato all’Anfield Road, la risposta migliore a qualche critica piovutagli addosso dopo la partita dell’andata. Ha zittito tutti a modo suo Gigio e lo ha fatto anche guardando oltre il presente: si è preso il futuro con i suoi guantoni, ha riscritto un destino che sembrava poter essere lontano da Parigi.

La politica di revisione dei costi adottata dal Psg mal si addice all’ingaggio da 10 milioni di euro previsto dal contratto, scadenza 2026, di Donnarumma ed, infatti, nonostante la disponibilità del calciatore a rivedere al ribasso la cifra, da settimane si parla di un possibile addio, anche con i nomi dei possibili sostituti.

Inter-Donnarumma, il ribaltone arriva da Liverpool

Tanto che da mesi si vocifera di un possibile ritorno in Serie A con l’Inter che potrebbe approfittare della situazione. La serata magica di Liverpool però potrebbe aver riscritto il futuro di Donnarumma e dato la spinta decisiva al Psg.

I parigini non possono certo lasciar andare a cuor leggero un portiere in grado di determinare come ha fatto l’italiano, soprattutto se da parte sua c’è l’apertura a rivedere al ribasso l’ingaggio. Ecco perché l’addio sembra non più all’ordine del giorno, anzi le parate di Anfield Road hanno forse scritto il nuovo contratto di Donnarumma con il Psg.

Se la squadra parigina vuole vincere in Europa, non può lasciar andare un portiere come l’italiano ed allora il rinnovo si farà. Ora la trattativa dovrà entrare nel vivo, con una quadra da trovare prima della fine della prossima estate, quando mancherà soltanto un anno alla scadenza dell’attuale contratto. L’Italia sembra più lontana per Donnarumma: la notte magica in terra inglese ha segnato in maniera indelebile il suo futuro, niente ritorno in Serie A, il Psg punta ancora su di lui.