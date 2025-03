Dopo la sconfitta nella supersfida contro Denver, gli Oklahoma City Thunder si riprendono subito battendo i Boston Celtics nella notte di NBA 2024/2025. Seconda vittoria in stagione in altrettanti scontri diretti per Shai Gilgeous-Alexander e compagni. Il canadese è ancora una volta tra i grandi protagonisti di serata, chiusa con 34 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, con tante giocate decisive nell’ultimo quarto, quando si risolve una partita molto equilibrata e terminata per 112-118. Per Gilgeous-Alexander si tratta della sessantesima partita consecutiva con almeno 20 punti segnati. A Boston non bastano i 33 punti segnati da Jayson Tatum, che aggiunge anche 8 rimbalzi e altrettanti assist. Da segnalare anche la doppia doppia con 23 punti e 15 rimbalzi di Chet Holmgren, in una serata in cui i Thunder hanno dovuto fare a meno di Jalen Williams.

NBA: Jokic non basta, vincono i Timberwolves

Tra le altre partite, spicca la vittoria per 95-115 dei Minnesota Timberwolves in casa dei Denver Nuggets. Ottima prestazione degli ospiti, che volano trascinati dai 29 punti di Anthony Edwards e dai 25 di Julius Randle. A Denver, invece, non basta i 34 punti di Jokic, il quale non riesce a dare una scossa in una partita in generale sottotono per i Nuggets, che trovano 19 punti con Russell Westbrook ma poco altro. Vittoria all’ultimo respiro per i New York Knicks, che rischiano di cadere contro i Portland Trail Blazers ma alla fine la spuntano con la tripla di Mikal Bridges sulla sirena. Il numero 25 dei Knicks chiude con 33 punti, frutto del 13/21 (62%) dal campo, di cui 11/17 da due e 2/4 da tre, permettendo ai suoi di vincere 113-114 dopo l’overtime.

Quarta vittoria consecutive per gli Atlanta Hawks, che contro i Charlotte Hornets trovano una bella prova collettiva vincendo per 123-110. Un match comandato quasi dall’inizio alla fine, con lo strappo decisivo nel terzo quarto. Spiccano i 35 punti, con 7 rimbalzi e 12 assist, di Trae Young, ma in generale sono sei i giocatori ad andare in doppia cifra con ben 57 punti dalla panchina. Agli Hornets, invece, non bastano i 31 punti e 11 rimbalzi di Miles Bridges, oltre alle buone prestazioni di LaMelo Ball, DaQuan Jeffries e Mark Williams.

Prosegue il momento negativo per i Philadelphia 76ers (KO per 118-105 contro i Toronto Raptors), i Phoenix Suns (111-104 a Houston) e i Dallas Mavericks (126-116 contro i San Antonio Spurs).

Tutti i risultati della notte NBA

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 123-110

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 112-118

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 118-105

Houston Rockets – Phoenix Suns 111-104

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 122-115

Miami Heat – Los Angeles Clippers 104-119

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 126-116

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 95-115

Portland Trail Blazers – New York Knicks 113-14 OT

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 55-10 Boston Celtics 47-19 New York Knicks 42-23 Milwaukee Bucks 36-28 Indiana Pacers 36-28 Detroit Pistons 37-29 Atlanta Hawks 32-34 Orlando Magic 30-36 Miami Heat 29-36 Chicago Bulls 27-38 Toronto Raptors 23-43 Brooklyn Nets 22-43 Philadelphia 76ers 22-43 Charlotte Hornets 16-49 Washington Wizards 13-51

-WESTERN CONFERENCE